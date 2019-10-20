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Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/ YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa Gap Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Törende şehidin öz geçmişi okundu. Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ise törende bir dua okudu. Duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa götürüldü. Uçağa konulan şehidin al bayraklı tabutu memleketi Tokat'a gönderildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

(Şinasi İnan - Ahmet Kolsuz/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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