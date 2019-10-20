Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Törende şehidin öz geçmişi okundu. Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ise törende bir dua okudu. Duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa götürüldü. Uçağa konulan şehidin al bayraklı tabutu memleketi Tokat'a gönderildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa Gap Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Suriye 'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 'nda PKK/ YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Şanlıurfa 'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat 'a gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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