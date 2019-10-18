Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehitleri için tatlı ikramı
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Barış Pınarı şehitleri için tatlı ikramı

23 dakika önce

Sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı operasyonunda şehit düşen Mehmetçik ve siviller için tatlı ikramı yapıldı.

Barış Pınarı şehitleri için tatlı ikramı, System.String[]

Sınır ötesinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı operasyonunda şehit düşen Mehmetçik ve siviller için tatlı ikramı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için Şanlıurfa'da cuma namazı çıkışında tatlı dağıtıldı. Cuma namazı çıkışında belediye personeli tarafından dağıtılan tatlı ve sulardan alan vatandaşlar şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi. Vatandaşlar, harekatta görev alan Mehmetçik için de dua etti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:37 Kaynak: İHA
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