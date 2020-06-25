Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika

Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

Survivor 2020'nin büyük finaline günler kala yarışmadan elenen isim Evrim Keklik oldu. Barış Murat Yağcı ise Evrim'in algı yapmaya çalıştığını, onunla dışarıda görüşmeyeceğini belirterek "Hakkım varsa helal etmiyorum" dedi.

Survivor 2020'nin çeyrek finalinde ilk elenen isim Evrim Keklik oldu. Survivor'da Nisa ve Sercan ile birlikte elemeye kalan Evrim, 3 yarışmacı arasında SMS oylamasında, en düşük oyu alan isim oldu ve 4,5 aylık Survivor macerasını noktaladı. Evrim'le arası bir iyi bir kötü olan Barış Murat Yağcı ise eleme sonrası çarpıcı ifadelerde bulundu.

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"EVRİM BENİ KANDIRIP İNSANLARA KARŞI DOLDURDU"

Survivor'dan sonraki yaşantısında Evrim ile asla görüşmeyeceğini söyleyen Barış, "Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı" dedi. Barış, dikkat çeken sözlerine şöyle devam etti: "Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor'da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam."

"METİN KUŞ ÜZERİNDEN BANA ALGI YARATTI"

Bir dönem onunla yakın arkadaşlığım vardı. Bir şekilde stratejilerinin ve planlarının parçası olmamı istedi. Üzüldüğüm bir nokta var, öyle ya da böyle bir paylaşımın içerisindeyken benim sakatlığımla ilgili baskı kurmaya çalıştı. Metin Kuş üzerinden bana algı yarattı sakat olmadığım algısı yaratmaya çalıştı. Beni insanlarım gözünde oyundan kaçan birisi gibi göstermeye çalıştı. Bu sakatlıkla ilgili bana yaptığı ayıbı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım."

"ONUNLA ASLA GÖRÜŞMEM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"Survivor'dan sonraki yaşantımda da kendisiyle asla görüşmeyeceğim çünkü onu affetmiyorum. Birçok şey paylaştık iyisiyle kötüsüyle ama giderken bile konseyde 'Allah kimseye sakatlık vermesin' derken bile bana laf çarpmıştı. Ben daha önce bir oyunda fenalaştığımda kalkıp yanıma gelmediği gibi, 'Ona yemek verin, kendine gelir' söyleminde bulunmuştu. Ben bunu çok sonra öğrenmişti. Yaptığı çok hata var hep halının altına süpürdüm. Söylediği gereksiz birçok söz var. Bunlar çok talihsizdi ama kendisine hakkımı asla helal etmiyorum. Bundan sonraki yaşantımda da asla görüşmeyeceğim. Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı. Onu her zaman bana iftira atan, benim kötülüğümü isteyen bir birey olarak hatırlayacağım."

Barış Murat Yağcı, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:06 

Son Dakika Magazin Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika Magazin
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