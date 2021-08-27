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Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı - Son Dakika

Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı

27.08.2021 14:39

Amasya'da ikaz lambasının yanmasına karşın, inip bariyeri kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün makiniste durması için eliyle işaret yaptığı dikkat görüldü.

17 Ağustos'ta Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana gelen olayda; Dursun Arslan, otomobiliyle çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi.

YÜK TRENİ, OTOMOBİLE ÇARPTI

Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük treni, Dursun Arslan'ın otomobiline çarptı.

SON ANDA KAÇARAK KURTULDU

Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun Arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı

17 Ağustos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı - Son Dakika


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