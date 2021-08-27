Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı - Son Dakika

17 Ağustos'ta Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana gelen olayda; Dursun Arslan, otomobiliyle çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi.

YÜK TRENİ, OTOMOBİLE ÇARPTI

Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük treni, Dursun Arslan'ın otomobiline çarptı.

SON ANDA KAÇARAK KURTULDU

Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun Arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.