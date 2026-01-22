Barrack'tan Irak'a Övgü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik katkılarını vazgeçilmez olarak niteledi.

Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın bölgedeki istikrara katkısına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Irak hükümetine DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu içinde gösterdiği "olağanüstü liderlik" ve terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların oluşturduğu tehditten uluslararası toplumu korumaya yönelik kararlılığı için teşekkür eden Barrack, şu değerlendirmede bulundu:

"Irak'ın Suriye'de ve daha geniş bölgede istikrarın sağlanması için yaptığı hayati katkılar vazgeçilmez. Bu katkılar, kolektif güvenliğe derin bağlılığı yansıtıyor ve daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin zeminini hazırlıyor."