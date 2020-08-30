BARTIN Amasra tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

Amasra tatilcilerin akınına uğradı

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte tatilciler, eğitim-öğretim başlamadan önce sahillere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı ilçede polisler, zabıtalar ile sahil güvenlik komutanlığı ekipleri ziyaretçileri koronavirüs kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundular.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde okulların açılmasına az bir zaman kala hafta sonu turist yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Amasra'da, 36 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Büyük liman ve küçük limanda bulunan plajlar dolarken, denizi tercih etmeyen turistler ise Amasra kalesini gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizi tercih etmeyen ziyaretçiler ise tur tekneleriyle gezmeye çıkarak, Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerde tur teknelerinde sıkı denetim yaparak, hijyen, maske ve mesafe konusunda denetim yaptı. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini kapsayan Amasra kalesini gezen turistler, Çekiciler Çarşısı'nı gezenler de el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı. Büyük liman mevkiindeki otoparkın tamamen dolduğu görüldü.

Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.