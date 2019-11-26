Bartın babası tarafında öldürülen kızı toprağa verildi

Babası tarafında öldürülen kızı toprağa verildi

İstanbul Fatih'te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün, İstanbul Fatih'te yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar yatağında uyuyan kızı Nihal Akar'ı tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 3 hafta önce babasının yanına giden Nihal Akar'ın babası tarafından öldürülmesi yakınlarını yasa boğarken, cenazesi dün gece saatlerinde Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapusuyu Köyü'nde yaşayan annesi Ayşe Akar'ın evine getirildi. Bugün evin önünde dualar okunmasının ardından Nihal Akar'ın cenazesi köy camiine getirildi. Nihal Akar'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşi Fatih Akar, yaşadığı acı nedeniyle güçlükle ayakta durdu.

Tutuklanan baba Kemal Akar'ın olayın olduğu gün, ilk olarak Kapusuyu Köyü'ndeki akrabalarını arayarak, Benim sözümü kesmeden dinleyin, Nihal'i vurdum, öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Haberiniz olsun dediği öğrenildi.

Nihal Akar'ın ölmeden önce düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylemesi ise görüntülere yansıdı.