Bartın'da KöyPark 26 Ağustos'ta açılacak - Son Dakika
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Bartın'da KöyPark 26 Ağustos'ta açılacak

16.08.2022 10:20
Bartın'da KöyPark 26 Ağustos'ta açılacak

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen KöyPark'ın 26 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen KöyPark'ın 26 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde 65 bin metrekarelik bir bölgede yapılan proje alanında incelemede bulunan Akın, gazetecilere, yapım çalışmalarında sona gelinen KöyPark projesi ile alanı halkın rahat kullanabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir bölge haline getirdiklerini söyledi.

Çok sayıda donatı ile tasarlanan bu projenin Bartın'a bir değer katacağını ve kentin prestij projelerinden birine kavuşacağını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Projemizin üst alanında macera parkı ve çocuk oyun parklarının bulunduğu bir alan oluşturduk. Yine aynı bölgede okçuluk meydanı, güreş meydanı bulunuyor. Ayrıca projemiz içerisinde yer alan Türk Dünyası Bilim Adamları Müzesi de yine bu bölgede yer alıyor. Bu müzemizde dünyaca ünlü 8 Türk bilim insanının balmumu heykeli ve eserleri ile tüm Türk bilim adamlarının dijital anlatımları yer alacak. 4 çadırdan oluşacak müze kompleksinde sergi ve interaktif sergi alanları ile oba beyi çadırında Türk yaşamı canlandırılacak. Projemizin alt kısmında ise 3 Türk büyüğü Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin bulunduğu 16 Türk devleti bayrakları ve onları temsilen eden Türk askerleri heykellerinin yer aldığı Türk Dünyası Yürüyüş Yolu mevcut. Ayrıca kanatlı hayvanların bulunduğu alan, açık kapalı piknik alanları, yöresel ürünlerin satıldığı pazar yeri, hobi bahçeleri, yürüyüş yolları, kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Allah nasip ederse 26 Ağustos Cuma Günü KöyPark'ımızın açılışını gerçekleştireceğiz."

Akın'a, belediye başkan yardımcıları Hasan Arınan ve Erol Demirkoparanoğlu, Ar-Ge Başkanı Aykut Oktay Ulu, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ercüment Özçelik, daire müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

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Kaynak: AA

Cemal Akın, Hürriyet, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da KöyPark 26 Ağustos'ta açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da KöyPark 26 Ağustos'ta açılacak - Son Dakika
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