Bartın\'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi

Bartın'da asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bartın Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ikram edilen yemeğin ardından 15 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle Bartın Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN
