Bartın'da BESYO elemelerine "Temassız Sınav Modeli" - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine 2020-2021 akademik yılı için alınacak 310 öğrenci için 7 bin 649 öğrenci başvuruda bulundu. 8 gün süren performans sınavı 'Temassız Sınav Modeli' ile tamamlandı.

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği bölümlerine 117'si milli sporcu, 17'si engelli ve 29'u uluslararası öğrenci olmak üzere 2 bin 343 kadın ve 5 bin 306 erkek sporcu başvuru yaptı.

Elektronik ortamda çevrimiçi alınan başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar, duyurularla bilgilendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlem alınan sınavda öğrenciler tüm süreçler hakkında SMS, web duyurusu ve sosyal medya kanalları üzerinden bilgilendirildi. 22-29 Ağustos tarihlerinde yapılan sınavda olası yığılmaların önüne geçildi.

Ayrıca aynı gün sınava girecek öğrenciler için farklı saat dilimlerine verilen randevularla da süreç titizlikle yönetildi.

Randevu saatine göre belli aralıklarla sınavın gerçekleştirildiği Kutlubey Kampüsüne alınan adaylar ilk olarak Yaşam Merkezi'nde bekletildi. Bu alanda oluşturulan düzen içerisinde adaylar arasındaki sosyal mesafe korundu.

Ateşleri ölçülerek içeriye alınan adaylardan ihtiyacı olanlara ücretsiz maske temin edildi. Ayrıca kampüs girişinden sınav yerine kadar belirlenen güzergahta Bartın Üniversitesi tarafından üretilen bor katkılı el temizleyicileri de yerleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu kaydetti.

Çalışmaların sonucunda, hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attıklarını belirten Uzun, "Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sadece sportif anlamda değil akademik anlamda da sempozyumlar, paneller, yarışmalara ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bu gayretlerin sonucunda tercih edilen bir üniversite olarak, öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni öğrencilerimiz de gücümüze güç katacaktır. İçinde bulunduğumuz bu salgın döneminde örnek olacak bir planlama ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sınavı tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.