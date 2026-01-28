Bartın'da Çiftin Trajik Ölümü

Bartın'da karı koca kavgasında ölen çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edildi.

Bartın'da Derbent köyüne bağlı Kula Mahallesi'nde yaşayan Nihat Çınar (50) ile eşi Rukiye Çınar (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine duvarda asılı av tüfeğini alan Nihat Çınar önce eşine ateş etti. Eşi kanlar içerisinde gören koca, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden çift Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aileler arasında çıkan tartışma üzerine ise polis hastanede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Cenazeler, işlemlerinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabaha kadar hastane morgu önünde de nöbet tuttu. Gece otopsisi tamamlanan cenazeler, sabah ise defin edilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Cenazeler bugün öğlen namazının ardından köylerinde defnedileceği öğrenildi. - BARTIN