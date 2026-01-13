Bartın'da Eğitime Kar Tatili - Son Dakika
Bartın'da Eğitime Kar Tatili

13.01.2026 10:18
Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Bartın'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda bugün il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul, hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

