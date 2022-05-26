Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı - Son Dakika
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Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı

26.05.2022 11:01
Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Yukarısal köyünde kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla doğaya laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" adlı böcekler bırakıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Yukarısal köyünde kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla doğaya laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" adlı böcekler bırakıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gökçebey Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen böceklerin doğaya salınması için Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Akdaş ve beraberindekiler, doğada belirlenen alanlara böcekleri bıraktı.

Orman zararlılarıyla mücadelede kimyasal müdahalenin orman varlığını tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akdaş, bunun için biyolojik mücadeleye yer verildiğini anlattı.

Bölgedeki vatandaşların büyük kısmının kestane ve kestane balı üretimi gerçekleştirdiğini belirten Akdaş, "Dolayısıyla bölgemiz için büyük tehdit olan gal arısına karşı orman teşkilatımız üniversitedeki hocalarımızla birlikte iş birliği içerisinde doğal zararlısını üretmişler ve İnkumu'nda bunun faydalı olduğunu görmüşler. Burada da Allah'ın izniyle biyolojik mücadeleyi başlatacağız." dedi.

Bayraktaroğlu da gal arısının ağaçları kurutmadığını ama verimi düşürdüğünü belirterek, "Biz de buna karşı 'torymus sinensis' üretiyoruz. Artık onlar üreyerek çoğalacak ve o zarar eşiğini aşağı indirecek." ifadesini kullandı.

Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı
Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı
Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı
Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı
Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı

YORUMLAR
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(BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek (BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek
Kaynak: AA

Zonguldak, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı - Son Dakika


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