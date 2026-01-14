Bartın'da Heyelan Tehdidi: 16 Ev Zarar Görmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bartın'da Heyelan Tehdidi: 16 Ev Zarar Görmüş

14.01.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşağıdere köyünde kar erimesi sonucu heyelan meydana geldi, AFAD ekipleri inceleme başlattı.

BARTIN'da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Köy meydanından geçen yol ile 16 evin kolonlarında, iç kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerde kaymalar yaşandı. Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye gelip inceleme yaptı. 3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığı belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını belirtti.

'TEHLİKE ALTINDAYIZ'

Köy muhtarı Zafer Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü belirterek, "Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'RİSK ALTINDAYIZ'

Evinde çatlaklar oluşan köylülerden Talat Göktepe (62), "Dün gece evden bir gümleme geldi. 'Eyvah' dedim, 'Gidiyoruz'. Büyük risk altındayız, çok korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yolumuzda ve evimizdeki çatlaklar 2 gün önce oluştu. Yol yukarıdan bastığı için 70-80 santim yukarıya kalktı, çok korktuk" dedi.

'ARTIK GECELERİ UYUYAMIYORUZ'

Evinin büyük kısmında çatlaklar oluşan köylülerden Necati Çeliktaş (50) ise "Geçmişte köyümüzde yaşanan heyelanlar nedeniyle bazı evlerimiz hasar gördü. Aynı durumu yeniden yaşama başladık. Hepimiz diken üzerindeyiz. 15 hanede yaşayan insanlar artık gece uyuyamıyor. Herkes nöbet tutuyor. Son günlerde yaşanan kaymalar nedeniyle ben evimin önünü tanıyamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Bartın, Güncel, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Heyelan Tehdidi: 16 Ev Zarar Görmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:04:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Heyelan Tehdidi: 16 Ev Zarar Görmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.