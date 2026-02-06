Bartın'da Kaçak Etil Alkol ve Kozmetik Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Bartın'da Kaçak Etil Alkol ve Kozmetik Ele Ge geçirildi


06.02.2026 09:43
Bartın'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 litre etil alkol ve kaçak parfüm, kozmetik bulundu.

BARTIN (İHA) – Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda etil alkol, kaçak parfüm ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Bartın genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ise 15 adet kaçak parfüm ile 10 adet kaçak kozmetik ürüne el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesiyle, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA












