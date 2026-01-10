Bartın'da Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralama - Son Dakika
Bartın'da Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralama

10.01.2026 17:29
Bartın'da bir kıraathanede çıkan kavgada Y.T., H.Ö.'ye pompalı tüfekle saldırdı, H.Ö. ağır yaralandı.

Bartın'da kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti. Pompalı tüfekle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Mugada Sahili'nde bulunan bir kıraathanede 2 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan Y.T. isimli şahıs, H.Ö isimli şahıs pompalı tüfekle saldırdı. Ağır yaralanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise başlatılan soruşturma sonrası pompalı tüfekle saldırıda bulunan Y.T. isimli şahsı yakaladı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Bartın, Kavga, Suç, Son Dakika

