Bartın'da Kaza: Emekli Olacağı Günde Hayatını Kaybetti

09.02.2026 19:40
Kazım Kızıl, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak yaşamını yitirdi. Emekliliğine 4 gün kalmıştı.

BARTIN'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Kızıl'ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki 66 AS 505 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.

4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI

Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl'ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl'ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

