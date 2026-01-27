Bartın'da Korkunç Olay: Eşini Vurdu, Kendisini İntihar Etti

Bartın'da bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olayda karı koca hayatını kaybetti.
Olay, Bartın'a bağlı Derbent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki N.Ç. ile 44 yaşındaki eşi R.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.
Tartışma sırasında evde duvarda asılı bulunan av tüfeğini alan N.Ç., eşine ateş etti. Ağır yaralanan R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Eşini kanlar içinde gören N.Ç.'nin, aynı silahla kendisine ateş ederek intihar ettiği belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
