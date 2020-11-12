Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü

12.11.2020 11:59

Son dakika haberler: Bartın'da otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 AZ 743 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bartın- Karabük kara yolu Kırazlıköprü Barajı mevkisinde yaklaşık 100 metre uçuruma devrildi.

Sabah saatlerinde aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın baraj gölüne düştüğü bölgede 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, otomobilde bulunduğu belirtilen 1 kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü
Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü
Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü
Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü

Karabük, Bartın, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobil baraj gölüne devrildi: 2 ölü - Son Dakika


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