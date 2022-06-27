Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6)

27.06.2022 19:56
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6)

IRMAK TAŞTI, KAPANAN YOLDA MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI Bartın'da aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle Bartın-Kozcağız yolu, Kozcağız Irmağı'nın taşması sonucu ulaşıma kapandı.

IRMAK TAŞTI, KAPANAN YOLDA MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Bartın'da aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle Bartın- Kozcağız yolu, Kozcağız Irmağı'nın taşması sonucu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolun her iki tarafını iş makineleriyle kapatarak araç geçişine izin vermedi. Yolun kapatılmasından hemen önce güzergaha giren bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, iş makineleriyle araçlarında mahsur kalan kişileri güvenli bir noktaya tahliye etti.

İTFAİYE ERİ İLE MAHSUR KALAN VATANDAŞ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG Kapanan yolda aracıyla mahsur kalan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile itfaiye eri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Araçta mahsur kaldığı sırada itfaiye erinin ısrarına rağmen çıkmak istemeyen kişi ikna edildikten sonra iş makinesiyle alandan çıkarıldı. Tahliyenin tamamlanmasının ardından itfaiye erine teşekkür eden kişiye, itfaiye eri, "İn diyorum sana, in diyorum arabayı bırakmıyorsun. Sana kurtaracağım dedim" diyerek sitem etti. AKINTIYA DAYANAMAYAN CAMİ YIKILDI

Ulus ilçesinde bağlı Yenikışla Köyü'nde bulunan bir cami de sel sularının yarattığı akıntıya dayanamayarak yıkıldı. Olayın yaşandığı sırada camide kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.


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Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Kozcağız, Tragger, İtfaiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6) - Son Dakika
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