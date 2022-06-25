Orduyeri Mahallesinde ise bir binanın istinat duvarı çöktü. Kaynarca mevkiinde ise parke taşları söken yaka seli yol üzerinde hasar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika

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