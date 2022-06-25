Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika
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Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı

25.06.2022 15:12

Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı Bartın'da etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar göle döndü.

Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı

BARTIN - Bartın'da etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar göle döndü. Bir binanın istinat duvarı yıkıldı, yollarda hasarlar oluştu.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bartın - Zonguldak karayolunun Gecen Köyü mevkiinde kuvvetli yağmur sonrası yol sularla kaplandı. Sürücüler adeta nehre dönüşen yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Orduyeri Mahallesinde ise bir binanın istinat duvarı çöktü. Kaynarca mevkiinde ise parke taşları söken yaka seli yol üzerinde hasar oluşturdu.

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Kaynak: İHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi, binanın istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika
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