Son Dakika Haberleri: Bartın'da Su Samurları Kameraya Yakalandı

Bartın'da Su Samurları Kameraya Yakalandı

2 saat önce

Bartın'da su samurları kameraya yakalandıBARTIN - Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bartın'da su samurları kameraya yakalandı

BARTIN - Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru vatandaşların kamerasına takıldı. Kozcağız Irmağı üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen 3 tane su samuru, kendisini izleyenlere aldırış etmeden, karınlarını doyurmak için balık avladı. Bir süre avlanan su samurları, daha sonra gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Bartın, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlardan Vali'ye: 1000 TL'nin Üzerinde Gelen Elektrik Faturası Var, Böyle Bir Şey Nasıl Olur? 2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı

Ormanlık Alanda, Domuz Sanıp 1 Kişiyi Öldüren Avcı Tutuklandı Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:44:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Su Samurları Kameraya Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]