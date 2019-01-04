Son Dakika Haberleri: Bartın'da Typ Kapsamında 150 Kişi İstihdam Edilecek

Bartın'da Typ Kapsamında 150 Kişi İstihdam Edilecek

2 saat önce

BARTIN(AA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 150 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Bartın'da Typ Kapsamında 150 Kişi İstihdam Edilecek, System.String[]
BARTIN(AA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 150 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, iş başvurularının 14 Ocak'ta başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 150 kişinin 1 Şubat'ta çalışmaya başlayacağını belirtti.

İşçilerin noter huzurunda yapılacak olan kura sonucu belirleneceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin, İl özel idaremizin, orman işletmemizin ve üniversitemizin ihtiyaçları için 150 kişi istihdam edilecek. Başvurular 14-18 Ocak tarihinde başlayacak ve 22-23 Ocak tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenen 150 kişi 1 Şubat tarihinde çalışmaya başlayacak. 6 ay süresince çalışacak işçilerin maaş ve SSK primleri İŞKUR tarafından ödenecek. Bartın'da, TYP kapsamında geçen yıl 855 kişi yararlandı ve 540 kişi halen çalışmaya devam ediyor. Yeni başlayacak 150 kişiyle TYP kapsamında halihazırda 690 kişi çalışacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Bartın, Ekonomi
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