Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

21.05.2021 20:33
Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bartın'da gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçak ele geçirilirdi.

Bartın'da gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçak ele geçirilirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan oluşumları deşifre etmeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışma kapsamında Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde 3 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Narkotik ve bomba arama detektör köpekleriyle S.Y. (37), S.Ö. (51) ve M.A'nın (68) ikametlerinde yapılan aramada bir uzun namlulu tüfek, bir uzun namlulu yivli dolma tüfek, bir kısa namlulu tüfek, 4 tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yine tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçağın yanı sıra 30 gram kubar esrar da ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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