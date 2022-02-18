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Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın'dan kısa kısa

18.02.2022 16:39
Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da kar yağışı sonrası tuzlama ve kumlama yapılan yollar ile ırmakta yaşanan su seviyesindeki artış nedeniyle balçıkla kaplanan yürüyüş yollarında temizlik çalışması yapılıyor.

Bartın'da kar yağışı sonrası tuzlama ve kumlama yapılan yollar ile ırmakta yaşanan su seviyesindeki artış nedeniyle balçıkla kaplanan yürüyüş yollarında temizlik çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından yaya ve araç trafiğinde sıkıntı yaşanmaması için yollarda tuzlama, kumlama ve solüsyon çalışması yapıldığını anımsattı.

Kar yağışına bağlı olarak kirlenen yol ve kaldırımlarda başlatılan yıkama çalışmalarının ekiplerce sürdürüldüğünü ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Belirli bir program dahilinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyoruz. Yapılan bu çalışmayla sokak ve caddeler biriken toz, toprak ve çamurdan temizlenmiş oluyor. Koronavirüs salgınının yeniden arttığı bu dönemde yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor. Şehrimizi pırıl pırıl yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak ana arterleri gece geç saatlerinde yıkayarak trafik yoğunluğunun oluşmamasına özen gösteriyoruz. Tazyikli suyla cadde ve sokaklarımız temiz hale geliyor."

Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı

Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Kış Konseri" ile Bartınlılarla buluştu.

Kültür Merkezi'nde yoğun ilginin olduğu konserde, müzikseverler güzel bir gece yaşadı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konser sonrası yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanatına katkı yapmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, bu tür kültürel faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

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Cemal Akın, Bartın, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika


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