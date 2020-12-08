Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı - Son Dakika

Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı

08.12.2020 08:28
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı, System.String[]

BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın su kaynaklarının yüzde 40 oranında azaldığına dikkat çekerek, "Dereler kurudu, vatandaşlarımızdan suyu biraz daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz" dedi.

BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın su kaynaklarının yüzde 40 oranında azaldığına dikkat çekerek, "Dereler kurudu, vatandaşlarımızdan suyu biraz daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Bartın ve Amasra ilçelerinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin su ihtiyacını karşılayan 45 kilometre uzaklıktaki Ulus Bahçecik köyünde yer alan su kaynağı ile Karaçay ve Çayırköyü'nde bulunan kuyulardan borularla toplama merkezlerine taşınan suda kuraklık nedeniyle ciddi azalma meydana geldi. Meteorolojik verilere göre de son 40 yılın en az yağışı alan Bartın'da, ırmak yataklarında da su kalmadığı görüldü. Kozcağız ve Ulus ilçelerinden gelen dere yataklarında ise su azalması yaşanıyor. Bartın Belediyesi dere yataklarının kurumuş halini havadan görüntüleyerek, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

'SUYUMUZ CİDDİ ORANDA AZALDI' Bartın'ın son 40 yılın en az yağışını aldığını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bahçecik, Çayırköyü'nde ve Karaçay bölgesinde su membalarımız var. Bu bölgelerdeki su debimiz yüzde 30-40 civarlarında düştüğünü söyleyebiliriz. Şu anda mahallelerimize su verilebiliyoruz. Ama bu bir süre daha devam ederse su sıkıntısının başlayacağını söyleyebiliriz. Onun için vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları için hoparlörlerden anonslar yapmaya başladık. İnsanların evlerindeki suyu araç ve halı yıkama gibi konularını biraz ertelemeleri gerekir" dedi.

Vatandaşları uyarmak zorunda kaldıklarını ifade eden Akın, "Meteorolojinin son 40 yıllık yağış verilerine göre, bu yıl kasım ayında Karadeniz bölgesinde olmamıza rağmen son yılların en düşük yağışını aldık. Şu anda Bahçecik bölgesinde Devlet Su İşlerinin yeraltı barajı çalışmaları devam ediyor. Ancak kısa vadede su sıkıntısı ile karşılaşmamız mümkün olabilir. O yüzden vatandaşlarımızı uyarmak zorunda kaldık. Bir de kentin içme suyu olarak kullandığı Kavşak suyunda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda meteorolojik verilere göre, çok kurak gittiğini görüyoruz. ve bunun için çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.


Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı

Cemal Akın, Bahçecik, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi
Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de         
08:38
Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı         
08:08
Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı         
07:47
Son Dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi         
07:41
İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştü İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştü         
01:38
Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı         
23:35
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 08:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei