Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
02.11.2020 14:56
BARTIN'da, 2 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
BARTIN'da, 2 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmakla birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.
Bartın'da 2 gün etkili olan yağış sonucu metrekareye 41 kilogram yağmur düştü. Yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Denizde geniş bir an çamur rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.
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