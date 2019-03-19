Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bartın merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Bartın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Bartın, Kayseri, Van, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınarak Bartın'a getirilen 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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