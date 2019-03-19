Son Dakika Haberleri: Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

21 dakika önce

Bartın merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bartın merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bartın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Bartın, Kayseri, Van, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak Bartın'a getirilen 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir? Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]