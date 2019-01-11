Bartın Su ve Atıksu Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirdi

Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri kapanış toplantısını gerçekleştirdi.



Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri, Müşavir Firma (Eptisa) Yetkilileri ve Bartın Belediyesi teknik personeli katıldı. Eptisa Mühendislik yetkilileri Serdar Hakkaçırmaz ve Gonca Kaynak tarafından proje hakkında gerekli bilgiler ilgililere aktarıldığı toplantıda Bartın Belediyesi için kapasite güçlendirme, faaliyetleri ve alınan gerekli ekipmanlar hakkında bilgilendirme yaparken, Ağustos 2016 yılından bu yana devam eden Bartın Atıksu Projesi, Ocak 2019 itibariyle başarıyla tamamlandığını, Bartın Atıksu Arıtma Tesisi ve İnkumu Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı ile ilgili yapım işleri tamamlanarak başarıyla devreye alındığını belirtildi.



Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," AB Delegasyonu Türkiye Yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri ve Müşavir Firma (Eptisa) Yetkilileri ile birlikte Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri kapanış toplantısını gerçekleştirdik. İlimiz için büyük önem arz eden bu projeyi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters