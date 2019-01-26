Son Dakika Haberleri: Bartın TOKİ Konutlarında Kura Çekilişi Heyecanı

Bartın TOKİ Konutlarında Kura Çekilişi Heyecanı

17 dakika önce

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kura çekilişlerine devam ediyor.

Bartın TOKİ Konutlarında Kura Çekilişi Heyecanı, System.String[]
BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kura çekilişlerine devam ediyor. TOKİ Bartın'ın Ulus ilçesi'nde de kura çekilişi heyecanı yaşandı.

Kura çekim törenine Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve hak sahipleri katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "TOKİ ve Belediyemizin işbirliği ile 320 dairelik inşaatının kura çekimi var. Şu anda daireler yüzde 90 tamamlandı. Bütün vatandaşlarımız çok heyecanlı. Bizler de bunun için büyük özveriyle çalıştık. TOKİ konutlarımızla ilçemizin çehresi değişti ve yeni bir vizyon kazanmış oldu. Bu hizmette emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a ve TOKİ yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Çok sayıda başvuru yapan vatandaşların kura çekilişine katıldığı projede yer alan evlerin yeni hak sahipleri yapılan kura çekilişi ile belirlenmiş oldu. Bazı vatandaşların isimleri okunduğunda büyük heyecan yaşadığı görüldü. İlk kurayı Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin belirledi. Kurada ismi çıkan Mehmet Ali Kibar ve Zeynep Elmacı olarak çıktı.

Bu arada noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 oda 1 salon 88 konut ve 2 oda 1 salon 233 konut için toplam 321 hak sahibi belirlenmiş oldu. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:47 Kaynak: DHA

Hasan Huseyin, Ulus, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğa Yürüyüşünde, 98 Milyon Yıllık Deniz Canlısı Fosil Yatağı Buldu Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Sel Sularında Can Veren Gencin Babası Konuştu: Hava Kötü, Nişanlının Yanında Kal Demiştim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:04:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın TOKİ Konutlarında Kura Çekilişi Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]