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Bartın Üniversitesi'nde Eğitim

1 saat önce

Bartın Üniversitesi'nde "Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

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Bartın Üniversitesi'nde "Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.


Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime 7 farklı üniversiteden bilim insanları katıldı.


İki gün süren eğitimde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, "Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Zaman Yönetimi", Dicle üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel "Bulguların Analizi" ve "Proje Sunum Teknikleri", Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Saraoğlu "Ar-Ge İstatistikleri", "Proje Hazırlama" ile ilgili konularda eğitim verdi.


Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Ünal'ın "Proje Bileşenleri", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir'in "Proje Yönetimi ve Sonuçların Değerlendirilmesi" ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan'ın da "Kaynak Taraması ve Literatür" adlı sunum yaptığı eğitimde öğretim elemanları 9 ayrı grupta proje uygulamaları gerçekleştirdi.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini, bölgeden başlamak üzere ülkenin gelişimine değer katmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.


Ar-Ge ve yenilikçi bilincin yaygınlaştırılması için eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzun, "Bunun yanında geçtiğimiz yıl 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcının yer aldığı Ar-Ge Proje Pazarı'nın da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle büyük çaba gösteriyoruz. Bu noktada Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın'a ve yoğun programları arasında bizleri kırmayarak Üniversitemize gelen çok değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Mimar Sinan, Kutlubey, Bartın Üniversitesi, Güncel
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