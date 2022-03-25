Bartın Üniversitesi öğrencisi Cin, Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Cin, Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu

25.03.2022 16:41
Bartın Üniversitesi öğrencisi Cin, Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mahmut Cin, Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mahmut Cin, Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da gerçekleştirilen şampiyonaya 30 ilden 91 kulüp ve 1050 sporcu katıldı.

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda mücadele eden Cin, bronz madalya kazandı. Üçüncülük kürsüsüne çıkan genç sporcu, böylece bu ay kazandığı madalya sayısını ikiye çıkardı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak 24 farklı branşta 200'e yakın milli sporcuyla öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Uzun, "Her geçen gün alınan madalyalarla adından daha çok söz ettiren üniversitemizde, öğrencilerimiz katıldıkları her şampiyonada aldıkları başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki genç sporcularımız daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle genç sporcumuz Mahmut Cin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Cin, Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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