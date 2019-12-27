Bartın Üniversitesi personeline eğitimler verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi personeline eğitimler verildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi personeline eğitimler verildi

6 saat önce

Bartın Üniversitesinde görev yapan idari personele iletişim becerileri, protokol kuralları ile ast üst ilişkileri konularında eğitimler verildi.

Bartın Üniversitesi personeline eğitimler verildi, System.String[]

Bartın Üniversitesinde görev yapan idari personele iletişim becerileri, protokol kuralları ile ast üst ilişkileri konularında eğitimler verildi.


Bartın Üniversitesinde 'Sürekli İyileşme' hedefiyle düzenlenen 'Hizmetiçi Eğitim Programı' kapsamında idari personele eğitimler verildi.


Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk oturumunda Bartın Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Mehmet Ceylan tarafından 'İnsan ve İletişim', 'İletişim Süreci', 'İletişimin İşitsel ve Görsel Boyutu', 'Beden Dili', "İletişimin Altın Anahtarı: Empati" ve "İnsan İlişkilerinin Temelleri: Güven ve Saygı" konularında bilgiler verildi.


Eğitimlerin ikinci oturumunda ise Bartın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bayburtlu tarafından "Protokol Kuralları" başlıklı bir konuşma yapılarak, ast üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gererken hususlar aktarıldı.


Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler, karşılıklı soru ve cevaplarla son buldu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim... - Son Dakika
18:41 Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi/ Ek Fotoğraflar - Son Dakika
18:40 TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını... - Son Dakika
18:39 Çivril'e doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi personeline eğitimler verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]