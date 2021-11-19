Bartın Üniversitesinde enerji verimliliği maksimum düzeye çıkarılıyor - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) projesi kapsamında Bartın Üniversitesinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde yer verilen "Kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu" hedefinin üstüne çıkan Bartın Üniversitesinde bu durum sürdürülebilir hale getirilmek isteniyor.

Bu doğrultuda belli periyotlarla gerçekleştirilen toplantılar ve yapılan saha çalışmalarıyla enerji verimliliği her geçen gün artırılıyor.

YEVDES kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenen Bartın Üniversitesinde, binlerce öğrencinin eğitimlerine devam ettiği Kutlubey Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Dersliğinde incelemelerde bulunuldu.

Üç gün boyunca yapılan saha ziyaretleri ve ölçümlerde kazan, pompa, vana ve tesisatlar termal kameralarla kontrol edildi. Baca gazı analizi, elektrik tüketim grafiği, ısı sıcaklık ölçümleri gibi analizlerin de yapıldığı derslik binasında gerçekleştirilecek çalışmaların planlamaları yapıldı.

Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığındaki ekipte Yapı İşleri Daire Başkanlığından Meriç Küçükköse (Enerji Yöneticisi) ve üniversite personeli Sadık Arslan ve Şevki Kambur yer aldı. Ayrıca ölçümler sertifikalı Etüt Proje Uzmanı İbrahim Mert Mesut Yalavuz da katıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin tüm bileşenlerinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu doğrultuda ülkenin kalkınmasını her anlamda önceleyen üniversitenin, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Uzun, "AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin tüm bileşenlerini gösterdikleri hassasiyet ve gayretler dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.