Bartın Valisi Güner'den inceleme - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (BUMLAB) ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güner'e, BUMLAB Müdürü Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı tarafından Tusaş Motor Sanayii AŞ (TEI) ile yürütülen Havacılık ve Uzay Sanayi Turboşavt Projesi, Koronavirüs (Kovid-19) enzim çalışmaları, salgınla mücadele kapsamında solunum cihazı aparatlarının üretildiği 3D yazıcılar ile yapılan çalışmalar ve Antikanser Araştırma Laboratuvarı'nda devam eden projelerle ilgili bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı açıklamada, BUMLAB bünyesinde ileri düzey araştırmalar gerçekleştirilebildiğinin altını çizdi.

Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığını ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Buna ayak uydurmak için bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma merkez bünyesindeki laboratuvarlarda yapılıyor. Sanayicilerimizin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yine buradaki imkanlar ve nitelikli insan kaynağımızla destek oluyoruz."

Ziyarete, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı ve BUMLAB Müdürü Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ile öğretim elemanları eşlik etti.