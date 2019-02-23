Son Dakika Haberleri: Başakşehir - Bursaspor Maçının Var'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Başakşehir - Bursaspor Maçının Var'ı Mustafa Öğretmenoğlu

1 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Bursaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Başakşehir - Bursaspor Maçının Var'ı Mustafa Öğretmenoğlu, System.String[]
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Bursaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu'na Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek eşlik edecek.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Mustafa Öğretmenoğlu, Bursaspor, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe Maçının Yıldızı Abdülkadir Parmak, Kuzeninin Kansere Yakalandığını Açıkladı Galatasaray ile Akhisarspor 14. Randevuda

Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın Akrabası, Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı Göztepeli Taraftarlar, Trabzonspor Yenilgisi Sonrası İsyan Bayrağını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir - Bursaspor Maçının Var'ı Mustafa Öğretmenoğlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]