Başakşehir - Bursaspor Maçının Var'ı Mustafa Öğretmenoğlu
1 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Bursaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir
'in bu akşam sahasında Bursaspor
ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu
oldu. Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya
yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu
ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu'na Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek
eşlik edecek.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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