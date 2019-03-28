Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Arda Turan Tedbir Amaçlı Dinlendirildi

Başakşehir'de Arda Turan Tedbir Amaçlı Dinlendirildi

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını basına açık gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir'de Arda Turan Tedbir Amaçlı Dinlendirildi, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını basına açık gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. 

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve denge çalışmasıyla devam eden idmanın, sonlandırma çalışması ve çift kale maçla sona erdiği öğrenildi. 

Emre Belözoğlu ve Mert Günok haricinde milli takımlarında yer alan oyuncuların izinli oldukları için yer almadığı çalışmaya Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci de sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkmadı. Serdar Taşçı ve Riad Bajic ise düz koşu yaparken, Arda Turan da tedbir amaçlı dinlendirildi.

Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

Antrenmandan detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Arda Turan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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