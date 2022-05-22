BAŞAKŞEHİR'DE AYNI APARTMANDA BİR HAFTA ARAYLA HIRSIZLIK

Erol DEĞİRMENCİ-İSTANBUL(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de, bir hafta arayla aynı apartmana giren hırsızlar önce yatak ve bisikletler, sonra da 7 bin TL'lik elektronik malzemeyi çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki apartmana 18 Mayıs Çarşamba günü, saat 07.20 sıralarında giren iki kişi, bodrum kattaki daireye ait olduğu öğrenilen dolaptan 7 bin lira değerinde elektronik malzeme çaldı. Evinden çıkarken dolabının açık olduğunu fark eden Nuran Karacan, polisi aradı. Hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

"NE VAR YOK ALMIŞLAR"

Apartman sakini Metin Dilmen, bir hafta arayla hırsızlık olayları yaşadıklarını belirterek, "Daha önce de alt kata konulan yataklar ve bisikletler gitti. Bu kez sabah saatlerinde girmişler, ne var yok almışlar. Aşağı yukarı 6-7 bin lira değerinde malzeme çalmışlar" dedi.