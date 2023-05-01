Platonik aşık, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Platonik aşık, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı öldürdükten sonra intihar etti

01.05.2023 09:55

Başakşehir'de A.U isimli genç kız, aynı iş yerinde çalıştığı, kendisine platonik aşkını açıklayan yabancı uyruklu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, A.U.'yı evine kadar takip ederken, dışarı çağırdığı esnada teklifini reddettiğini gerekçe göstererek önce talihsiz kızı, sonra da kendini vurdu.

Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

HENÜZ 23 YAŞINDAYDI

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Hamit Gündoğdu: Birilerinden yüz bulup ülkeyi işgal eder duruma gelen şahsiyeti bozuklar şimdide millete çökme cesaretini gösterir duruma geldiler. Bırakın bu platonik ayaklarını. Millet sabır gösteriyor ise ülkesini sevdigindendir. Sabır taşar ise sokağa çıkan millet işi sonlandirmadan eve girmez Cevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: asıl suçlu bu gibi neüdüğü belirsiz milyonları bu ülkeye sokanlardır. Cevap Yaz 45 7 Yayından Kaldır
  • Tuncay bulut: Her gelip geçen ülkeye girip çikiyor.sinirlar açik heepside arap kardeşleri.allah rahmet etsin bu ne ilk nede son Cevap Yaz 50 3 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Caddesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Platonik aşık, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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