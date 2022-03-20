Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı

20.03.2022 13:08
Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı

Başakşehir Belediyesi down sendromlu bireyleri spor alanında desteklemek için akademisyenler, özel sporcular ve aileleri bir araya getirerek 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' düzenledi.

Başakşehir Belediyesi down sendromlu bireyleri spor alanında desteklemek için akademisyenler, özel sporcular ve aileleri bir araya getirerek 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' düzenledi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında yapılan çalıştayda, down sendroumu ve spor tüm yönleriyle ele alındı.

Başakşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu bireyleri spor alanında desteklemek amacıyla Başakşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda düzenlenen 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı'nda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birçok akademisyen, alanında deneyimli isimler, özel sporcular ve aileleri bir araya geldi.

Çalıştayda, 'down sendromlularda antrenman' 'down sendromlularda beslenme ve ergojenik destek' 'down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor' 'down sendromlularda spor hukuku' 'yerel yönetimlerde down sendromu' başlıkları altında 5 komisyon oluşturuldu.

ÖDÜL TÖRENİ DE YAPILDI

Komisyonların yanı sıra 'down sendromuna genel bakış' isimli panelde down sendorumu ve spor tüm yönleriyle konuşuldu. Çalıştay öncesinde Başakşehir Spor Kulübü ve Down Sendromu Milli Takımı sporcularının oynadığı özel maç izletildi. Çalıştayın açılışı müzisyen Onur Basri Aksu'nun piyano resitaliyle başladı. Ardından ünlü sanatçıların 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'yle ilgili gönderdiği videolar izlendi.  Ayrıca, down sendromlu başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA UYGULANMIŞ BİR PROJE"

Çalıştay öncesinde açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Şu anda yeni belediye binamızdayız. Bugün iki güzelliği yaşayacağız. Birincisi; belediye binamızın aktif olarak çalışmaya başladı. İkincisi de Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'yla down sendromlu kardeşlerimizin sporla birlikte şehre nasıl uyarlandığını konuşacağız. Bugün çalıştayımızda önce 72 akademisyenimizle bir çalıştay oluşturacağız. 5 komisyonumuz var. Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanmış bir proje. İnşallah bu proje neticesinde down sendromlu kardeşlerimiz şehir içerisindeki adaptasyonunu hızlıca sağlamış olacak. Biz bunun için akademisyenlerimizle, sporcularımızla, bu işe katkı sağlayacağını düşündüğümüz tüm partnerlerimizle çalıştayımızı gün içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

ÖZDEMİR: FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM

Down Futsal Milli Takımı'nın 22 yaşındaki Furkan Özdemir, "Ben güzel futbol oynarım. Futbolu çok seviyorum, mutluyum. Takım arkadaşımla hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Şampiyon olup herkesi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Dünya şampiyonu tekvandocu Fatima Kevser Kıdeyş ise spor yaptıkça mutlu olduğunu söyleyerek herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.


Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı
Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı
Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı
Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı
Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı
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Başakşehir Belediyesi, Down Sendromu, Başakşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de 'Down Sendorumu ve Spor Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika
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