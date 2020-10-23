Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor - Son Dakika

Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor

23.10.2020 11:07
Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor, System.String[]

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde görme engelliler için başlatılan "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesine 1 ayda 156 kişi gönüllü oldu.

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde görme engelliler için başlatılan "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesine 1 ayda 156 kişi gönüllü oldu. 8 kitabın okumasına başlanan projede okuması tamamlanan ilk kitap Sezai Karakoç'un 'Diriliş Neslinin Amentüsü' olurken, projeye başvuralar ise aralıksız devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi'nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesine destek her geçen gün artıyor. Proje kapsamında sesli kitapların ilkini okuyan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yaptığı destek çağrısı ilçe sakinlerinden kısa sürede karşılık buldu. Başkan Kartoğlu'nun çağrısının ardından 156 Başakşehirli gönüllü oldu.

Seslendirme kriterlerine uygun görülen gönüllüler 8 kitabın okumasına başladı. Projede ilk olarak Sezai Karakoç'un 'Diriliş Neslinin Amentüsü' kitabının okuması tamamlandı. Sezai Karakoç'un eseri, seslendirme işlemlerinin ardından görme engelli üyelerin kullanımına sunuldu.

Ses tonuna göre kitap okuması

Görme engelliler için kitap okumaya gönüllü olanlar belirli testlerden geçiyor. 20 dakikalık kitap okuması yapan adayların okumaları komisyondan geçiyor. Daha sonra sesi uygun olanlar seçiliyor. Gönüllüler, ses tonlarına göre Türk edebiyatından, dünya edebiyatından ve çocuk kitaplarından okumalar yapıyor. Gönüllü okuyucular, randevu usulüne göre belirlenen gün ve saatte Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki stüdyoya gelerek okumalarını yapıyor. Böylece gönüllü okuyucular, hem bir sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor hem de düzenli okuma alışkanlığı kazanmış oluyor.

"Burada olmaktan gurur duyuyorum"

Kitap okuma gönüllüsü olan sınıf öğretmeni olan Metin Keskin, "Projeyi sosyal medyadan duydum ve yer almak istedim. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Birilerine bir nebze de olsa faydamın dokunduğunu hissetmek gurur verici. Belediyenin bu tarz projeleri büyük imkanlar sunuyor" diye konuştu.

Edebiyat öğretmeni Gülistan Yılmaz ise, "Bu projeyi başkanımızın sosyal medya hesaplarından öğrendim. Başakşehir Belediyesi'nin sunduğu sosyal sorumluluk projesinde yer almak benim için gurur verici. İnşallah pandemi sürecinde vaktimiz elverdiğince görme engelliler için kitap okumaya devam etmek istiyorum" dedi.

Kamu çalışanı olan Hanife Akçağlar da, "Projeyi Millet Kıraathanesi'nin web sayfasından duydum. Okumak herkesin hakkı maalesef görme engelli arkadaşlarımız bu şansa sahip değiller. Ben de onlar için kitap seslendirmeye gönüllü oldum. Bize bu şansı verdiği için Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Projeye destek vermekten dolayı mutluluk duyan üniversite öğrencisi Enes Atak, "Bir tavsiye üzerine burada kitap okumaya başladım. Bir sosyal farkındalık oluşturmak için ben de bu projeden yer almak istedim" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor
Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor
Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor
Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor
Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kurye, döverek bayılttıkları şahsın başını motorla ezmeye çalıştı Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi         
02:38
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei