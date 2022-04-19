Başakşehir'de görev yapan imam, camiyi yaşam alanına çevirdi - Son Dakika

Başakşehir Medine Müdafi Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe, camilerin 24 saat kullanılması gerektiği anlayışıyla hareket ederek, görevli olduğu mekanı yaşam alanına çevirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin açıklamasına göre, Hibe, imam hatipli öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte bulundukları semti güzelleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Hibe, sekiz yıldır görev yaptığı camiyi hem çocuklar hem de yetişkinler için yaşam alanı haline getirdi.

Özellikle ramazan ayında daha yoğun kullanılan camideki etkinliklerden ise her yaştan insan yararlanabiliyor.

Türkiye'de bir ilk olarak İngilizce tefsir dersi verilen camide, özellikle ramazan ayında binlerce kişi iftarlara katılıyor, teravih ile teheccüd namazı kılınıyor.

ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi da olan Enes Abdurrahman Hibe öncülüğünde camide kurulan planetaryumda gökyüzü incelemeleri yapılıyor. Yaklaşık 30 gencin katıldığı programlarda uzay ve gök cisimleri anlatılıyor.

Hibe'nin başlattığı "Camide Hayallerimi Çiziyorum" projesi kapsamında ise ilkokul öğrencileri, yaptığı resimleri sergileme imkanı buluyor.

Organizasyonlar ve etkinliklerin bütçesi cami cemaati tarafından karşılanırken, bu amaçla "Cami Gençlik Kolları" kuruldu. Tamamen gönüllülerden oluşan ekipte, üniversite, lise, ortaokul öğrencileri, esnaf ve her kesimden kişi yer alıyor.

"İftarım camide namazım cemaatle"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hibe, camilerin "Peygamber Efendimiz döneminde de Osmanlı zamanında da nikahların kıyıldığı, iftar etkinliklerinin yapıldığı yerler" olduğunu belirtti.

Bu açıdan birçok şeyin camide yapılması gerektiğini kaydeden Hibe, "İftarım camide namazım cemaatle" sloganıyla çalıştıklarını aktardı.

İmam hatip Hibe, özellikle ramazan ayındaki çalışmaların kendisi için muazzam bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Ben her ramazan 10 kilo veriyorum. Evime uğramam mümkün olmuyor. O yüzden çocuklarım gelerek camide oruçlarını açıyorlar. Hatimli teravih 2 saat, hatimli teheccüd 1,5 saat sürüyor. Sabah, öğlen ve ikindi namazında hafız delikanlılarımız mukabele okuyor. Her ramazanın sonuna doğru güçten düşüyoruz. Cami cemaati 'Hocam git dinlen' diyor." ifadelerini kullandı.