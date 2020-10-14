Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi

14.10.2020 17:22
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi, System.String[]

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği '2020 yılı Huzur Toplantısı'nda ilçenin huzur ve güvenliği masaya yatırıldı.

- Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği '2020 yılı Huzur Toplantısı'nda ilçenin huzur ve güvenliği masaya yatırıldı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Başakşehir'i İstanbul'un en güvenli ilçesi haline getirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmaların değerlendirildiği '2020 Yılı Huzur Toplantısı', Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Polis ve vatandaş ilişkilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve mahalle muhtarları katıldı.

139 NOKTADAN CANLI TAKİP

Başakşehir'in güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, "Yılda bir kez gerçekleştirilen toplantının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı bu yıl düşük katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti. Başakşehirlilerin güvenliği için aralıksız çalıştıklarına dikkat çeken Şahin, "İlçemizin 54 farklı noktada bulunan 139 kamera sistemimiz aracılığıyla 24 saat esasına göre canlı takip yapmaktayız. Yine ilçe genelindeki AVM'lerde bulunan plaka tanıma sistemlerimiz sayesinde şüpheli araçları anlık olarak takip edebiliyoruz. Yine, mobil okul timlerimizle birlikte okul çevresinde oluşabilecek tüm tehlikelere karşı çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Okul çevrelerinde yapılan uygulama ve denetimler sayesinde suç oranlarının da düştüğünü tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.

26 BİN 970 ADET KAÇAK MASKE YAKALANDI

Salgın döneminde yaptıkları çalışmaları da anlatan İlçe Emniyet Müdürü Şahin, "Bu dönemde yapılan denetim ve çalışmalarımızı artırdık. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından yapılan baskınların ardından 26 bin 970 adet kaçak maskeye el koyduk. 17 bin 125 adrese kolonya ve maske dağıtımı yaptık. 5 bin 211 adrese sosyal yardımları ulaştırdık. Günlük olarak ortalama 200 vatandaşımızla iletişime geçerek istek ve taleplerini dinliyoruz. Market, pazar, piknik ve mesire alanlarına yapılan denetimlerimizi de düzenli olarak sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İ İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇESİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başakşehir'de zehir tacirlerine göz açtırmadıklarının altını çizen Şahin, şunları söyledi; "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takiplerin ardından 135 şüpheli yakaladık. Ayrıca Aşayiş Büro ekiplerimiz tarafından yapılan bir ev aramasında 23 kilogram uyuşturucu maddeye el koyduk. Hedefimiz Başakşehir'i 39 ilçe arasında en güvenli ilçe yapmaktır. Tüm gayretimiz budur."

"TÜRKİYE'YE ROL MODEL OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Başakşehir için bakanlıkların ciddi destekleri olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Bunlar son derece sevindirici olaylardır. Çalışmalarımızın karşılığını sahada görmek bizleri de mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz Türkiye'de örnek olarak gösteriliyor. Bu da rol model olmamıza vesile oluyor. Rol model bir belediye olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Başakşehir mutluluğun şehri olmalı ve artık belgelenmelidir. İstanbul'da nüfusu en fazla artan ilçelerin başındayız. Ancak bu yapılaşmamızda bir düzensizliğe yol açmadı" dedi.

Metruk binalar konusuna da değinen Başkan Kartoğlu, "Uzun süredir yıkım çalışmalarına devam ediyoruz.  Konuyu özellikle tabip ediyoruz. Güvenilir alan görüntüyle de hissettiriliyor. Metruk binaların yıkım işlemlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Küresel salgın karşısında tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, "Tüm birimlerimizde çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bunu tek başımıza başaramayız. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.


Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi
Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de huzur ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

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