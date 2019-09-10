Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Kerbela şehitleri anıldı
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Başakşehir'de Kerbela şehitleri anıldı

1 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde düzenlediği özel programda, Karbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt dualarla anıldı.

Başakşehir'de Kerbela şehitleri anıldı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi'nin Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde düzenlediği özel programda, Karbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt dualarla anıldı.


Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki programa Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Tayip Tanrıkulu, Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başakşehir Merkez Camii İmam-Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şair Dursun Ali Erzincanlı, "Faran Dağları'nda Açan Sevgili", "Adın gibi Geçer" gibi sevilen şiirleriyle izleyenleri mest etti.


"İnsanlık oldukça Kerbalalar olacak"


Aşure Günü'nün anlam ve önemine dair konuşan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Müslümanların Muharrem ayının başlamasıyla yeni bir hicri yıla girerken sevinci ve hüznü bir arada yaşadığını belirtti. Döngeloğlu, Kerbelalar'ın bugün de devam ettiğini söyleyerek, "İnsanlık var olduğu müddetçe Kerbelalar olacak. Ne mutlu Hz. Hüseyin gibi, Hz. Zeynep gibi dimdik duranlara" diye konuştu.


Program sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:18 Kaynak: İHA
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