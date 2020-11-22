Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

22.11.2020 15:09
Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00'de Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00'de Old Trafford Stadı'nda yapacak.

-İHA-

Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

Manchester United, Fatih Terim Stadı, Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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