BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ ÇOCUK ÖLÜRKEN ANNESİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli anne ve çocuğuna minibüs çarptı. 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Filiz Oruç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi'nde meydana geldi. İşitme engelli anne Filiz Oruç, okula götürdüğü 4. sınıf öğrencisi oğlu İbrahim Arda Oruç ile yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun ortasına kadar gelen anne ve çocuğa hızla minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan anneyi ise hastaneye kaldırdı. İbrahim Arda Oruç'un cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan minibüs şoförü, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada ölen İbrahim Arda Oruç'un ise bugün Başakşehir İmam-ı Azam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.