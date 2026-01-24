Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

24.01.2026 13:11
İstanbul Başakşehir'de motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, yolcu otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Başakşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsünün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza sonrasında yaşanan sıcak anlar cep telefonu kamerasında

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Yıldırım'ın otobüsün altında kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün altına sıkışan motosiklet sürücüsünün kurtarılmayı beklediği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

