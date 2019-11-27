Başakşehir'de 'Müfettiş' tiyatro severlerle buluştu

Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınan ve dünya klasikleri arasında yer alan "Müfettiş" adlı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.



Arka Sahne'nin izleyiciyle buluşturduğu, Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün yazıp Caner Demir'in yönettiği oyunda; Alican Turani Bersu Göksel, Bora Gülen, Burçin Özkaya, Gözde Demirtaş, Gülşah Işın, Hakan Kahraman, Mehmet Küçük, M. Noyan Arat, Oğuz Özarslan, Sevilay Şimşek, Servet Oğuzyer, Şeyma Gökçe ve Şinasi Sarkıntı rol aldı. Büyük alkış toplayan oyun, Çarlık Rusya'sında bir taşrada geçen öyküyü konu alıyor. 1836 yılında yazılan ve dönemin Rusya'sına ve bürokrasisine ayna tutan komedi, Başakşehirli tiyatroseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.



En iyi Rus tiyatro eserlerinden biri olarak kabul gören oyunun konusu ise şöyle:



"Oyunun başkahramanı Hlestekov Petersburg'da 4. sınıf, sıradan bir memurken seyahati sırasında uğradığı bir taşra kasabasında hayatı sil baştan değişir. Kasabaya başkentten bir müfettiş geleceğini haber alan kaymakam, kasabanın ileri gelenlerini toplayıp, müfettişin her anlamda gönlünün hoş edilmesi gerektiği söyler. Hlestekov'u, kaldığı handa, sırf güzel giyiniyor diye müfettiş zanneden taşradakiler büyük bir yanılgı içine düştüklerini çok sonra anlar." - İSTANBUL