Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?