Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi

Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boli Bolingoli-Mbombo, ilk yarıda sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 32. dakikada yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşı Martin Sktel ile Boli Bolingoli-Mbombo çarpıştı. İki futbolcu da bir süre yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

Martin Skrtel oyuna devam ederken Bolingoli, 36. dakika yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.