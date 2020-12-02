Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boli Bolingoli-Mbombo, ilk yarıda sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 32. dakikada yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşı Martin Sktel ile Boli Bolingoli-Mbombo çarpıştı. İki futbolcu da bir süre yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.
Martin Skrtel oyuna devam ederken Bolingoli, 36. dakika yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi - Son Dakika Spor