Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi - Son Dakika

Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi

02.12.2020 22:17
Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının ilk yarısında Martin Skrtel ile çarpışan Boli Bolingoli-Mbombo, sakatlanıp yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.

Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boli Bolingoli-Mbombo, ilk yarıda sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 32. dakikada yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşı Martin Sktel ile Boli Bolingoli-Mbombo çarpıştı. İki futbolcu da bir süre yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

Martin Skrtel oyuna devam ederken Bolingoli, 36. dakika yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.

Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi

Martin Skrtel, Nacer Chadli, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi - Son Dakika Spor


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